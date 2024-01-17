Багдад, 17 января, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Ирак может приостановить действие соглашения по безопасности с Ираном из-за иранских ударов по иракскому Курдистану, в результате которых погибли четыре человека. Об этом 17 января заявил министр обороны Ирака Табет аль-Аббаси телеканалу «Аль-Арабия».

Jerzy Dabrowski / ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Иранские бомбардировки Курдистана осуждаются и категорически отвергаются. Эти нападения противоречат соглашению о безопасности с Ираном, действие которого может быть приостановлено», — сказал он.

Аль-Аббаси добавил, что действия Ирана наносят ущерб двусторонним отношениям.

По словам министра, вместо нанесения ударов Тегеран мог предоставить иракским властям имеющуюся у него информацию о шпионской деятельности в Эрбиле.

Как ранее передавало ИА Регнум, 16 января власти Ирака подали жалобу в Совет Безопасности ООН из-за ударов Ирана по иракскому Курдистану. В заявлении говорится, что это стало вопиющим нарушением суверенитета, территориальной целостности Ирака и безопасности иракского народа.

Серия взрывов прогремела в иракском городе Эрбиле в ночь с 15 на 16 января. Взрывы произошли рядом с консульством США и международным аэропортом на севере Ирака. При атаках погибли четыре местных жителя.