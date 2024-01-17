Дзюба возмутился из-за того, что ФИФА признала Месси лучшим игроком года
Дзюба не понял, за какие заслуги Месси выиграл приз лучшего игрока 2023 года
Москва, 17 января, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба назвал беспределом признание аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Дзюба отметил, что это за гранью его понимания.
«Уже дали за прошлый чемпионат мира, хорошо. А дальше — это беспредел», — заявил он в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Локомотива».
Нападающий отметил, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд много забивал и выиграл Лигу чемпионов. Он также высказал мнение о том, что все призы теряют свою значимость.
Как передавало ИА Регнум, нападающий сборной Аргентины и американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси удостоен звания лучшего игрока 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Месси второй год подряд и третий раз в карьере стал игроком года по версии ФИФА. На награду также претендовали норвежский нападающий английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
19 декабря 2023 года стало известно, что Лионель Месси был признан игроком года по версии портала Goal.com. Футболист в седьмой раз стал обладателем этого приза. Участие в голосовании, в котором определялся лучший игрок, приняли более 5 млн человек.
Американский журнал Time 5 декабря 2023 года признал аргентинского футболиста Лионеля Месси лучшим спортсменом 2023 года.
Месси — четырёхкратный обладатель «Золотого мяча» по версии France Football, четырёхкратный обладатель «Золотого мяча ФИФА», десятикратный чемпион Испании в составе «Барселоны», двукратный чемпион Франции в составе «Пари Сен-Жермен», олимпийский чемпион (в составе сборной Аргентины). В 2022 году вместе с аргентинской сборной футболист выиграл чемпионат мира в Катаре.