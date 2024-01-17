Москва, 17 января, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба назвал беспределом признание аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В. Евдокимов/ФК «Зенит»/ТАСС Артём Дзюба

Дзюба отметил, что это за гранью его понимания.

«Уже дали за прошлый чемпионат мира, хорошо. А дальше — это беспредел», — заявил он в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Локомотива».

Нападающий отметил, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд много забивал и выиграл Лигу чемпионов. Он также высказал мнение о том, что все призы теряют свою значимость.

Как передавало ИА Регнум, нападающий сборной Аргентины и американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси удостоен звания лучшего игрока 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Месси второй год подряд и третий раз в карьере стал игроком года по версии ФИФА. На награду также претендовали норвежский нападающий английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

19 декабря 2023 года стало известно, что Лионель Месси был признан игроком года по версии портала Goal.com. Футболист в седьмой раз стал обладателем этого приза. Участие в голосовании, в котором определялся лучший игрок, приняли более 5 млн человек.

Американский журнал Time 5 декабря 2023 года признал аргентинского футболиста Лионеля Месси лучшим спортсменом 2023 года.

Месси — четырёхкратный обладатель «Золотого мяча» по версии France Football, четырёхкратный обладатель «Золотого мяча ФИФА», десятикратный чемпион Испании в составе «Барселоны», двукратный чемпион Франции в составе «Пари Сен-Жермен», олимпийский чемпион (в составе сборной Аргентины). В 2022 году вместе с аргентинской сборной футболист выиграл чемпионат мира в Катаре.