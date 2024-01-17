Шахты, Ростовская область, 17 января, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Грубая попытка ремонта оборудования могла спровоцировать пожар и последующий взрыв на полиэфирном заводе в городе Шахты Ростовской области. Об этом сотрудник завода рассказал 17 января «Газете.Ru».

МЧС России/ТАСС

По словам собеседника издания, в момент взрыва он находился внутри и видел, что происходило на предприятии. На третьем этаже, где «капает жидкий раствор — кислота и хлорид», слесари пытались починить кран с кислотой.

«Они не пытались починить логическим способом, а пытались починить тем, что долбили по гайке. При мощном ударе, они сделали очень сильный удар, произошёл треск болта. Вылетел сам вентиль, где была кислота, и она полилась на раствор», — рассказал рабочий.

Из-за этого, продолжил он, вспыхнул пожар, который рабочие попытались потушить сами. Однако кислота разливалась сильнее, распространялся газ, стало тяжело дышать. Пожар усиливался, тогда сотрудники стали покидать здание.

Взрывов, по словам мужчины, было два. На пятом этаже произошло обрушение крыши. Под обломками оказался аппаратчик-фильерщик, ему оторвало ногу.

«Мне стало страшно, я подумал, что это не конец, у нас же ещё под землей трубы есть с кислотой. Мы сели с другим человеком и сразу уехали. Я знаю, что один пострадавший и, как я понимаю, троих не могут найти», — сказал сотрудник завода.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар на заводе «Авангард» в посёлке Гидропривод в Шахтах вспыхнул утром 17 января. Пламя распространялось из цеха по производству наполнителей для матрасов и подушек. Момент взрыва на предприятии попал на видео.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о девяти пострадавших. Погибших нет. Он отметил, что пожар не связан с попаданием БПЛА. По информации МЧС, к 13:00 мск возгорание ликвидировали.