Санкт-Петербург, 17 января, 2024, 15:00 — ИА Регнум. ООО «Автозавод Санкт-Петербург», дочерняя компания АвтоВАЗа, подало заявку на регистрацию нового товарного знака, следует из базы данных Роспатента.

РИА Новости/ Максим Блинов

Согласно информации в заявке, новый товарный знак предназначен для широкого перечня товаров, включая автомобили, электромобили, комплектующие для транспортных средств, а также игрушки.

Товарный знак оформлен в виде состоящей из двух частей буквы Х, которая вписана в овал.

Агентство бизнес-новостей уточняет, что новый товарный знак будет размещён на автомобилях, выпускаемых на петербургском заводе, который прежде принадлежал компании Nissan.

Как передавало ИА Регнум, 11 января стало известно, что АвтоВАЗ намерен запустить новый автомобильный бренд. Ожидается, что он появится до 2026 года. При этом в компании не уточнили, с какими именно предприятиями компания наладит сотрудничество.

В сентябре прошедшего года продажи АвтоВАЗа увеличились в 1,8 раза. Самой продаваемой моделью бренда традиционно осталась Lada Granta ― 19,9 тысячи автомобилей (рост на 48,4% в годовом выражении). За ней следуют Vesta (7,3 тысячи машин), Niva Travel (4,3 тысячи автомобилей) и Niva Legend (4 тысячи автомобилей).

В январе 2024 года начались продажи универсала Lada Vesta SW Sportline за 2,35 млн рублей. В комплектации Black, отличающейся окраской некоторых деталей, машина обойдётся покупателям на 30 тысяч рублей дороже. Авто оснащено двигателем 1,6 литра мощностью 118 лошадиных сил. Автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 10,9 секунды, его называют самой дорогой моделью российского производителя.