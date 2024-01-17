Москва, 17 января, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Бывшая восьмая ракетка мира, российский теннисист Михаил Южный сообщил журналистам о смерти своей супруги Юлии.

РИА Новости/ Алексей Филиппов Михаил Южный

«Да, это действительно так», — сказал Южный «Матч ТВ».

Сейчас Михаилу Южному 41 год. Он заключил брак с Юлией в 2008-м. У супругов родились трое детей — два сына и дочь. Карьеру в профессиональном спорте теннисист завершил в 2018 году. После этого он работал тренером.

На счету профессионального теннисиста, заслуженного мастера спорта, бывшей восьмой ракетки мира в одиночном разряде Михаила Южного три участия в олимпийских матчах.