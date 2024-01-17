Ульяновск, 17 января, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Женщину с двумя детьми, которые из-за длительного нахождения на дороге в автомашине начали мёрзнуть, эвакуировали с трассы Р-241 в Ульяновской области, где произошёл затор. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что семье с двумя детьми потребовалась помощь спасателей. По словам родителей, в результате длительного нахождения на трассе в автомашине дети начали мёрзнуть.

Уточняется, что женщину с детьми незамедлительно передали медикам скорой помощи, которые доставили их в медицинское учреждение.

«Их здоровью ничего не угрожает», — приводит агентство слова собеседника, который уточнил, что помощь также потребовалась 83-летней женщине, у которой поднялось давление.

Отмечается, что на 223-м км автотрассы был открыт пункт обогрева, где водители могут выпить горячий чай и зарядить гаджеты.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что на 223-м км трассы Р-241 образовался затор протяжённостью два километра из-за перегородившей дорогу фуры, водитель которой не справился с управлением на фоне непогоды. С 16 января в Ульяновской области идёт метель, она сопровождается сильным ветром, на дорогах низкая видимость.

Как передавало ИА Регнум, госкомпания «Автодор» рекомендовала водителям в ближайшие сутки отложить дальние поездки по трассе М-12 «Восток», соединяющей Москву и Казань, из-за погодных условий. Отмечается, что, согласно прогнозам, в ближайшие сутки в Республике Татарстан ожидается до 25 см снега. По данным пресс-службы, из-за сильного снегопада с ветром отсутствует движение по автотрассе чувашского города Канаша до татарстанского села Шали. Аварийные комиссары совместно с МЧС предоставляют необходимую помощь водителям, которые оказались на указанном участке.

Ранее стало известно, что на трассе М-7 «Волга» под Казанью произошла массовая авария с участием не менее чем 15 автомобилей. Отмечается, что после ДТП образовалась большая пробка. Информация о пострадавших не поступала.