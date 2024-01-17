Санкт-Петербург, 17 января, 2024, 14:28 — ИА Регнум. В Ленинградской области уроженка Златоуста подала иск на миллиард рублей к участникам «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Об этом сообщил представитель истца Александр Морозов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уже подали иск во Всеволожский городской суд Ленинградской области», — передаёт слова Морозова «РИА Новости».

Отмечается, что женщину-истца, чьё имя не называется, оскорбило видео с нецензурной речью на вечеринке, а также «пропаганда ЛГБТ-отношений» (движение, признанное экстремистским и запрещённое в РФ).

Ответчиками значатся сама Ивлеева, рэпер Vacío (Николай Васильев), Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дима Билан, а также Министерство культуры РФ. Женщина потребовала с каждого из них, за исключением Минкульта, по 200 млн рублей, а также лишения звания заслуженного артиста у Киркорова и Билана.

По утверждению истца, участники вечеринки распространяют в соцсетях «деструктивную информацию, которая подрывает основы государственной политики по укреплению духовно-нравственных ценностей», а их действия причиняют ей и её ребёнку «нравственные, физические страдания, чувства безысходности, обречённости, страха за будущее своих детей, внуков, за будущее России».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей компенсации морального вреда за вечеринку. Иск подписали 29 человек, в числе которых и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков.

Вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Приглашённые на неё участники, в числе которых было много звёзд шоу-бизнеса, были на мероприятии в откровенных нарядах, что стало причиной резкой негативной реакции в обществе. Гостями «голой» вечеринки стали Киркоров, Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Ольга Орлова и многие другие.

Ивлеева не признала вину в организации скандальной «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» в конце декабря 2023 года. Об этом 11 января говорилось в постановлении Лефортовского суда Москвы.

По мнению адвоката Ивлеевой, ответственность за организацию и проведение скандальной вечеринки должна понести компания, которая заключила соответствующий договор с его подзащитной.

После этого Хамовнический суд Москвы вернул коллективный иск на 1 млрд рублей к Ивлеевой заявителям, поскольку блогер не проживает на территории района Хамовники.

Вместе с тем 16 января на встрече с главами муниципалитетов президент Владимир Путин, вероятно, намекая на скандальную «голую» вечеринку, заявил, что участники спецоперации достойны больше уважения и внимания со стороны общества и государства, так как у них разные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии».