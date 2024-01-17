Москва, 17 января, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Россия добивается победы на Украине, не ожидая каких-либо позволений со стороны коллективного Запада. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 17 января в Telegram-канале, комментируя призыв президента Франции Эммануэля Макрона не дать Москве победить.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

По словам Макрона, позволить России одержать победу — значит подвергнуть международный порядок риску того, что установленные в нём правила больше не будут соблюдаться.

Захарова попросила Макрона прислать ей «копию упомянутых правил», если французский лидер ими располагает. Она также подчеркнула, что Россия добьётся своих целей.

«Что касается победы, то она от позволения Макрона или кого-либо ещё не зависит — Россия сделает то, о чём заявила», — отметила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Макрон объявил о намерении отправиться в Киев для согласования новых поставок вооружений ВСУ. По словам французского лидера, он обсудит с руководством киевского режима «поставки 40 ракет SCALP и сотни бомб». Политик заверил, что Франция продолжит оказывать военную помощь украинской армии и обучать её бойцов.

В декабре министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что в случае победы России в конфликте с Украиной негативные последствия ощутит на себе весь мир. По мнению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, победа России повлияет на европейский проект — он может быть «безвозвратно испорчен».

Президент РФ Владимир Путин не раз подчёркивал, что специальная военная операция направлена на защиту суверенитета России и её безопасности. Цели СВО обязательно будут достигнуты. Глава государства заявлял также, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО ― ни геополитических, ни экономических, ни военных.

Путин отмечал вместе с тем, что западные политики долго пестовали нынешний киевский режим, чтобы создать конфликт и решать свои задачи руками украинцев. Элиты Запада не скрывают, что хотят раздробления РФ, но Россия быстрее разберётся с Западом, чем Запад с Россией, подчёркивал он.