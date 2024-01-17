Вильнюс, 17 января, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Министерство обороны Литвы не увидело перспектив нападения России на западные страны, пишет 17 января издание Delfi.

Станислав Красильников/РИА Новости

Таким образом литовское ведомство прокомментировало статью Bild о «секретном плане Москвы» по нападению на НАТО.

«Пока не завершились бои на Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнёт сплачивать силы в других направлениях», — говорится в сообщении.

Там добавили, что приоритет России на данный момент — «не проиграть в войне с Украиной, Москва направляет на это определенные ресурсы».

Как передавало ИА Регнум, ранее немецкое издание Bild, ссылаясь на секретный документ армии страны, сообщило, что Германия готовится к вооружённому конфликту между Россией и НАТО, который, по предположению министерства обороны ФРГ, может вспыхнуть летом 2025 года.

Информация о «войне» появилась на фоне многотысячных митингов, возникших в странах Евросоюза. 16 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что на сегодняшний день «война не стоит на пороге его страны».

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 16 января заявил, что риторика о планах ФРГ начать войну с Россией необходима властям Германии для устрашения собственного населения, которое стоит на пороге социального взрыва.

Президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.