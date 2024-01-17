Астана, 17 января, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети, сообщила 17 января пресс-служба правительства Казахстана на своём сайте по итогам переговоров заместителя премьер-министра республики Серика Жумангарина и вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Серик Жумангарин дал поручение министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ, подчеркнув, что в вопросах продбезопасности необходима гибкость в принятии решений», — сказано в сообщении.

В правительстве Казахстана уточнили, что уровень обеспеченности яйцом производства местных птицефабрик за 2022 год составил 102% от потребности населения. За 11 месяцев 2023 года Казахстан экспортировал порядка 186,6 млн куриных яиц в Россию, Афганистан и Киргизию.

«Стороны положительно оценили открытие транзита российской свинины из 45 регионов РФ через Казахстан и отмену с 15 января 2024 года ограничений на поставки в РФ казахстанской животноводческой продукции. Сейчас страны нацелены провести интеграцию информационных систем в ветеринарии, что позволит снять существенную часть спорных вопросов», — добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным Росстата от 9 декабря, куриные яйца в разных регионах Российской Федерации подорожали от 10 до почти 30%. С начала года подорожание составило 36,5%. Резкий рост цен на этот продукт вызвал озабоченность Генеральной прокуратуры и Федеральной антимонопольной службы.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря объяснил рост цен на яйца в стране сбоем в работе правительства. Он пообещал, что в ближайшее время ситуацию исправят, а также извинился перед россиянами за рост цен на куриные яйца.

29 декабря правительство приняло решение о беспошлинном импорте яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.

В Минсельхозе 10 января заявили, что за последние две недели цены на яйца у производителей по первой категории снизились на 2,5%, по второй — на 4,2%.