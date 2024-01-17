Шахты, Ростовская область, 17 января, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Момент взрыва на полимерном заводе в городе Шахты Ростовской области попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «112».

Кадр из видео

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Как ранее передавало ИА Регнум, в Шахтах 17 января произошёл пожар на заводе по производству полиэфирного волокна. В 11:30 по местному времени огнеборцы получили сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе «Авангард» в посёлке Гидропривод.

В МЧС России сообщали, что возгорание было локализовано на площади 360 кв. м.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что число пострадавших возросло до девяти, погибших нет. Также он отметил, что пожар не связан с попаданием БПЛА.