Москва, 17 января, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Минфин России избавился от евро в Фонде национального благосостояния. Об этом говорится в материалах на сайте ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«В декабре 2023 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114 947,6 млн китайских юаней, 232 584,5 кг золота в обезличенной форме и 573,7 млн евро была реализована за 2 900 000,0 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вырученные средства были зачислены на единый счёт федерального бюджета для финансирования его дефицита. В результате указанных конверсионных операций на счете по учёту средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток.

Как передавало ИА Регнум, Фонд национального благосостояния — это работающий с 2004 года государственный резервный фонд. В том числе он позволяет покрывать дефицит федерального бюджета и Пенсионного фонда России. В ФНБ аккумулируется часть доходов от продажи нефти и газа, которые образуются у государства благодаря более высокой, чем планировалось, цене на энергоносители, поясняет сайт Минфина России.

Часть ФНБ в иностранной валюте размещается правительством на счетах в Центробанке — инвестируется ЦБ в иностранные финансовые активы. Это учитывается как часть российских международных резервов. Этот зарубежный актив и становится объектом внимания Евросоюза.