Вашингтон, 17 января, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен не видит «даже близкой перспективы» переговоров по долгосрочному перемирию на Украине, такое заявление он сделал 17 января.

Алексей Майшев/РИА Новости

В ходе визита Блинкена на экономический форум в Давосе журналисты спросили его о наличии перспективы переговоров по стабильному долгосрочному перемирию на Украине.

«Сейчас я не вижу такого [варианта]», — ответил глава Госдепа.

Также он заявил, что США якобы поддерживают проведение таких переговоров и что их якобы поддерживает и Киев, но для начала диалога нужна «готовность России», в настоящее время, по словам Блинкена, отсутствующая.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января президент России Владимир Путин напомнил о признаниях киевских политиков о том, что те сами вышли из переговорного процесса в 2022 году после соответствующего призыва занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Президент назвал принявших такое решение «придурками» и отметил, что те лишний раз показали свою несамостоятельность.

Ранее президент подчёркивал, что власти Украины официально сами себе запретили проведение каких-либо переговоров с Россией. В декабре 2023 года Владимир Путин заявил, что если киевский режим захочет идти на переговоры с РФ, то такие переговоры возможны, но Россия будет вести их, исходя из своих интересов. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент.

В МИД РФ и Кремле ранее отмечали, что переговоры с Украиной возможны при условии выполнения киевским режимом всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий, то есть возвращения в 2022 году четырёх регионов в состав России.