Москва, 17 января, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Россия доставила в африканскую Республику Мали очередной гуманитарный груз — 25 тысяч тонн отечественной пшеницы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Валентин Спринчак/ТАСС

«6 января в порт Конакри морским путем было доставлено 25 тысяч тонн российской пшеницы. Она предназначена для передачи в качестве гуманитарной помощи Республике Мали. 9 января этот гуманитарный груз был официально передан малийским уполномоченным лицам», — пояснила Захарова на брифинге.

Поставку пшеницы выполнили в рамках решения президента России Владимира Путина о предоставлении ряду африканских стран продовольственной помощи, принятого на втором саммите Россия — Африка в Петербурге летом 2023 года, уточнила представитель МИД.

Мария Захарова добавила, что эта поставка в Мали — уже четвёртая по счёту, которая проходит на безвозмездной основе. При этом Россия и в дальнейшем намерена поддерживать африканские государства, чтобы помочь им преодолеть сложные социально-экономические проблемы, сказала она.

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Как сообщало ИА Регнум, Россия поставила минеральные удобрения в Нигерию. РФ отправила в африканскую страну 34 тыс. тонн калия. Всего же за последние пять лет Россия удвоила экспорт удобрений на этот континент и планирует наращивать объём поставок в будущем. По данным 2023 года, доля страны для этого рынка составила около 12%.