Ростов-на-Дону, 17 января, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате пожара на заводе в Шахтах Ростовской области выросло до девяти, сообщил 17 января глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее сообщалось о двоих пострадавших.

«По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти», — написал он.

Голубев уточнил, что одному была оказана медицинская помощь на месте, трое человек были госпитализированы с ожогами, пятеро — с травмами различной степени.

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Как передавало ИА Регнум, в городе Шахты Ростовской области 17 января произошёл пожар на заводе по производству полиэфирного волокна. В 11:30 по местному времени огнеборцы получили сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе «Авангард» в посёлке Гидропривод в городе Шахты.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что пожар не связан с попаданием БПЛА. В настоящее время возгорание ликвидировано.