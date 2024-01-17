Москва, 17 января, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Точная дата возможной встречи президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрагима Раиси пока не определена, сообщил на брифинге 17 января пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Пока точных дат нет», — ответил он на вопрос, есть ли уже планы, когда может состояться контакт президентов РФ и Ирана.

Как передавало ИА Регнум, предыдущая встреча российского и иранского президентов состоялась 7 декабря в Москве и длилась более пяти чесов. В разговоре были затронуты как двусторонние, так и международные темы и вопросы, в том числе развитие транспортного коридора «Север — Юг». Отдельно Путин и Раиси обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

После переговоров Путин заявил, что воспользуется приглашением Раиси приехать в Тегеран.

15 января Минобороны России информировало, что Россия и Иран готовятся к подписанию крупного межгосударственного договора. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточняла, что этот договор предполагается подписать в ходе одного из ближайших контактов президентов двух стран.