Москва, 17 января, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Вдову известного учёного Льва Галкина, который занимался разработками для оборонной промышленности, мошенники пытались обмануть на 6 млн рублей. Они стали ей звонить через две недели после смерти мужа и угрожали уголовным делом за измену Родине. В последний момент женщина поняла, что её обманывают, и разозлила мошенников, когда не стала отдавать им деньги. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, 11 января в полицию обратилась 66-летняя Татьяна Галкина. Её супруг ушёл из жизни в канун Нового года. Женщина ещё не успела оправиться после его смерти, но уже чуть не стала жертвой мошенников. 10 января ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником мобильного оператора и убедил женщину, что у неё заканчивается договор обслуживания. Чтобы его продлить, Татьяна должна была продиктовать код из СМС. Она так и поступила. На следующий день с ней связался другой мужчина, который представился сотрудником службы безопасности Росфинмониторинга и сообщил пенсионерке, что на её имя неизвестные оформили четыре кредита и существует риск, что эти деньги отправят на Украину. Незнакомец намекнул Татьяне, что если такое случится, то её обвинят в госизмене. Чтобы этого не произошло, мужчина рекомендовал женщине как можно скорее закрыть эти кредиты, перечислив деньги на безопасные счета. Немного позже Татьяне позвонил ещё один человек, он назвался сотрудником ФСБ и сообщил, что в отношении пенсионерки уже заведено уголовное дело по статье «Измена родине». Но если женщина разместит свои деньги на «резервном» счёте, то пообещал закрыть дело.

Женщина была напугана и выполняла все указания мошенников, она вызвала такси и отправилась в банк. В отделении она заказала услугу обналичивания своих счетов. Уже в банке во время разговора с сотрудниками женщина поняла, что её пытаются обокрасть мошенники. Женщина прекратила отвечать на звонки и отправилась в полицию.

«По заявлению 66-летней жительницы Москвы в настоящий момент проводится проверка. Телефонные номера, с которых ей звонили неизвестные, уже фигурировали в подобных заявлениях, обнаружено порядка 400 совпадений», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, после того как Татьяна перестала отвечать на звонки, мошенники ещё несколько раз писали женщине сообщения с угрозами. Источник пояснил, что мошенники часто срываются на тех, кого они долго «разрабатывали», но не добились результата. В течение долгого времени они могут слать угрозы и проклинать несостоявшуюся жертву.

Лев Викторович Галкин родился 31 марта 1948 года. О был сотрудником одного из оборонных НИИ Министерства электронной промышленности СССР в Зеленограде, где проектировал автоматизированные испытательные комплексы для источников высокоинтенсивного света. Галкин также преподавал в Московском институте электронной техники на кафедре вычислительной техники. Более 30 лет Лев Викторович принимал участие в разработке, изготовлении, испытании, организации серийного производства специализированной вычислительной техники для различных видов и родов войск.

С 2005 года он был заместителем генерального директора по производству одного из специализированных предприятий. За свои заслуги он был награждён медалями «За трудовое отличие», «300 лет оружейному производству в Туле», почётной грамотой Министерства оборонной промышленности СССР. В 2010 году Галкин ушёл на заслуженный отдых. 27 декабря 2023 года Лев Викторович скончался.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенники обманули лётчика-космонавта Героя России Михаила Тюрина на 10 млн рублей. Его убедили взять кредит и перевести деньги на безопасный счёт.