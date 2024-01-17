Шахты, Ростовская область, 17 января, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Возгорание на полиэфирном заводе в Шахтах Ростовской области ликвидировано. Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

Кадр из видео

«В Ростовской области огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.

Перед этим пожарным удалось локализовать возгорание на 360 квадратных метрах. К ликвидации пожара были привлечены 58 специалистов и 17 единиц техники, добавили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3860405" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, в городе Шахты Ростовской области произошёл пожар на заводе по производству полиэфирного волокна. В 11:30 огнеборцы получили сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе «Авангард» в посёлке Гидропривод в городе Шахты.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3860405" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

После этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что пожар не связан с попаданием БПЛА.

Глава региона отметил, что в результате пожара пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь.