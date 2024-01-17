Захарова назвала ужасающим число граждан РФ в застенках киевского режима
Захарова: в застенках киевского режима содержится ужасающее число россиян
Москва, 17 января, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Киевский режим удерживает в застенках ужасающее число российских граждан. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 17 января на брифинге.
Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на Украине есть сотни, если не тысячи таких же узников, как погибший в заключении журналист и блогер Гонсало Лира. Один из журналистов спросил Захарову, есть ли среди этих заключённых граждане России.
«Да, есть. И у нас большое количество обращений по поводу наших граждан или наших соотечественников, которые стали жертвами киевского режима», — сказала представитель МИД.
В основном их ситуации рассматривают по линии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, отметила Захарова и добавила, что это «цифры страшные, цифры ужасающие», которые, к сожалению, только растут.
Как сообщало ИА Регнум, в январе стало известно о гибели в украинской тюрьме гражданина США и Чили Гонсало Лиры, известного критикой в адрес руководства Украины и американского президента Джо Байдена. Украинских спецслужбы задержали иностранца в мае 2023 года в Харьковской области за якобы одобрение действий российских войск на Украине. Американский телеведущий Такер Карлсон заявлял, что журналиста пытают в тюрьме с одобрения властей США.
Мария Захарова назвала ответственной за гибель Лиры администрацию США. Она также призвала коллег погибшего в украинской тюрьме блогера и журналиста «возвысить голос» и защищать тех, кто находится «в застенках киевского режима».
Евродепутат от Германии Бернхард Цимниок потребовал провести под эгидой ОБСЕ независимое расследование смерти Гонсало Лиры.