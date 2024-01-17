Москва, 17 января, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Киевский режим удерживает в застенках ужасающее число российских граждан. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 17 января на брифинге.

Известия/Тарас Петренко

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на Украине есть сотни, если не тысячи таких же узников, как погибший в заключении журналист и блогер Гонсало Лира. Один из журналистов спросил Захарову, есть ли среди этих заключённых граждане России.

«Да, есть. И у нас большое количество обращений по поводу наших граждан или наших соотечественников, которые стали жертвами киевского режима», — сказала представитель МИД.

В основном их ситуации рассматривают по линии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, отметила Захарова и добавила, что это «цифры страшные, цифры ужасающие», которые, к сожалению, только растут.

Как сообщало ИА Регнум, в январе стало известно о гибели в украинской тюрьме гражданина США и Чили Гонсало Лиры, известного критикой в адрес руководства Украины и американского президента Джо Байдена. Украинских спецслужбы задержали иностранца в мае 2023 года в Харьковской области за якобы одобрение действий российских войск на Украине. Американский телеведущий Такер Карлсон заявлял, что журналиста пытают в тюрьме с одобрения властей США.

Мария Захарова назвала ответственной за гибель Лиры администрацию США. Она также призвала коллег погибшего в украинской тюрьме блогера и журналиста «возвысить голос» и защищать тех, кто находится «в застенках киевского режима».

Евродепутат от Германии Бернхард Цимниок потребовал провести под эгидой ОБСЕ независимое расследование смерти Гонсало Лиры.