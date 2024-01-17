Москва, 17 января, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Россия не располагает официальной информацией об обстреле в Аденском заливе якобы перевозившего российскую нефть танкера. Об этом 17 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«Никакой официальной информации на этот счёт не поступало», — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат уточнила, что Россия выступает — и делает это последовательно — за безопасность международных морских путей, грузовых и пассажирских перевозок, в том числе в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Reuters, ссылаясь на британскую охранную фирму Ambrey, заявило, что йеменские мятежники из движения «Ансар-Алла» (хуситы) якобы обстреляли в Аденском заливе танкер, перевозивший, предположительно, российскую нефть.

В компании предположили, что удар мог быть совершён по ошибке из-за того, что нападавшие получили устаревшие сведения о связи судна с британской компанией. Корабль шёл под флагом Панамы, говорится в публикации.

Уточняется, что танкер в результате обстрела не получил повреждений, никто не пострадал, ракета, которую запустили в его направлении, упала в воду на расстоянии 400–500 м от борта.

В ночь на 12 января США и Британия при поддержке Австралии, Канады, Бахрейна, Нидерландов начали военную операцию против хуситов в Йемене. По объектам движения ударили крылатыми ракетами Tomahawk. Лондон и Вашингтон объяснили свои действия защитой судов, которые подвергаются обстрелу со стороны Йемена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает удары США и Британии. Представитель российского лидера также назвал удары по Йемену нелегитимными с точки зрения международного права.

Транспортная компания Японии Nippon Yusen объявила о приостановке перевозок по Красному морю. Отмечается, что перевозки были временно приостановлены из-за напряжённой обстановки в регионе.

Ситуация в Красном море стала причиной поиска альтернативных маршрутов, сообщила российская компания «Совкомфлот», которая занимается поставками углеводородов и нефтепродуктов. В компании полагают, что из-за конфликта теперь нарушены глобальные цепочки международных поставок и в этой связи подорожала транспортировка.