Москва, 17 января, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Готовность властей Польши разместить на территории республики военных Германии является элементом глобального русофобского курса, заявила 17 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это очередной антироссийский элемент глобального русофобского курса стран НАТО и конкретно этой страны», — сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат добавила, что размещение войск Германии на территории Польши не останется без реакции Москвы.

Как передавало ИА Регнум, 15 января заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что власти республики согласны на размещение войск Германии на своей территории.

По его словам, в условиях боевых действий «за восточной границей» Польши власти республики приветствует любую помощь и сотрудничество со стороны союзников.

В этот же день польская газета Rzeczpospolitа сообщила, что в Польше зафиксирован беспрецедентный рост инвестиций в военно-промышленный комплекс (ВПК) страны, который демонстрирует масштабные показатели производства на фоне конфликта на Украине.