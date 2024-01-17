Ростов-на-Дону, 17 января, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Пожар на заводе в Шахтах не связан с попаданием БПЛА. Об этом 17 января сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало», — написал он.

Глава региона отметил, что в 11:30 поступила информация о взрыве и последующем пожаре в заводском здании ООО «Шахтинский полиэфирный завод».

«По предварительным данным, жертв в результате произошедшего нет, пострадали два человека», — сообщил глава региона, добавив, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Огнеборцы проводят работы по локализации возгорания. Специалисты будут устанавливать причины произошедшего, уточнил губернатор.

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Как передавало ИА Регнум, в городе Шахты Ростовской области произошёл пожар на заводе по производству полиэфирного волокна. В 11:30 огнеборцы получили сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе «Авангард» в поселке Гидропривод в городе Шахты. Из здания валит густой дым, а в небе над заводом заметны длинные белые следы.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга 13 января вспыхнул пожар на складе Wildberries, которому присвоили максимальный ранг сложности. Спустя несколько часов горение было локализовано на площади 70 тыс. кв. м, на 50 тыс. кв. м произошло обрушение.

К утру 14 января ранг пожара снизили до первого. Днём того же дня в МЧС сообщили, что ликвидировали открытое горение. Пожарные приступили к проливке и разбору конструкции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.