Москва, 17 января, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Главным тренером московского футбольного клуба «Торпедо» назначен экс-наставник «Спартака» и «Краснодара» Олег Кононов. Об этом 17 января сообщила пресс-служба команды.

Владимир Песня/РИА Новости Олег Кононов

«Олег Кононов — главный тренер «Торпедо»! Приветствуем Олега Георгиевича и желаем успешной работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт с 57-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.

Кононов возглавлял «Краснодар» в 2013–2016 годах. Под его руководством команда выиграла бронзовые медали чемпионата России в сезоне 2014/15. В 2018–2019 годах он тренировал «Спартак».

Также тренер работал в грозненском «Ахмате» и тульском «Арсенале». Последним местом работы Кононова был подмосковный «Сатурн», который он возглавил в апреле 2023 года, но покинул в августе.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре на посту главного тренера «Торпедо» был утверждён Артём Горлов. Он исполнял обязанности наставника команды с начала октября после увольнения испанского специалиста Жозепа Клотета.

Клотет стал главным тренером «Торпедо» в марте 2023 года, когда команда ещё выступала в Премьер-лиге. Под его руководством «Торпедо» сыграло десять матчей, в которых одержало одну победу и потерпело девять поражений. По итогам сезона 2022/23 команда заняла последнее, 16-е место в РПЛ и вылетела в Первую лигу.