Шахты, Ростовская область, 17 января, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате пожара на заводе в городе Шахты Ростовской области, возгорание локализовано на площади 360 кв. м. Об этом 17 января сообщила пресс-служба МЧС.

Кадр из видео

«В Ростовской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 360 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на пожаре в посёлке Гидропривод пострадали два человека. Всего на месте работают 58 специалистов и 17 единиц техники.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, в городе Шахты Ростовской области произошёл пожар на заводе по производству полиэфирного волокна. В 11:30 огнеборцы получили сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе «Авангард» в посёлке Гидропривод. Из здания валил густой дым. Сведений о пострадавших не поступало.