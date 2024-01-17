Страсбург, Франция, 17 января, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Еврокомиссия приступила к проверке украинского законодательства в рамках подготовки к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Готовясь к переговорам о вступлении, мы начинаем процесс скрининга и формируем структуру переговоров», — сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС должен следовать принятому на Евросовете политическому решению.

Ранее замглавы МИД Польши Анджей Шейна заявил в интервью газете Rzeczpospolita, что придётся долго обсуждать в ЕС членство Украины. По его словам, основные помехи для этого — экономические проблемы и конфликт с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года участники саммита ЕС приняли решение о начале переговоров по вступлению Украины в организацию. Статус кандидата страна получила в июне 2022 года. Ни сам этот статус, ни начало переговоров не означают обязательного приёма в ЕС и ни к чему не обязывают Брюссель. Так, Турцию наделили статусом кандидата в 1999 году, Северную Македонию — в 2005 году, Черногорию и Сербию — в 2010 и 2012 годах соответственно.