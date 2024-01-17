Москва, 17 января, 2024, 12:19 — ИА Регнум. В России прорабатываются методы и изыскиваются юридические формы для возможности амнистии ряда категорий осуждённых женщин, этот вопрос на повестке дня у президента России Владимира Путина, заявил 17 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Илья Питалев

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 4 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что некоторые категории женщин, находящихся в местах лишения свободы, можно амнистировать.

Ранее на сайте Кремля был опубликован перечень поручений по итогам встречи Путина с членами СПЧ. Пункта, касающегося амнистии, в нём не было.

«Тема амнистии у президента на повестке дня, тем более в этой связи он дал необходимые поручения сразу после заседания Совета», — сказал Песков «РИА Новости».

Представитель Кремля уточнил, что этот пункт не вошёл в перечень поручений, поскольку сейчас «прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы».

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила освободить из заключения женщин, которые осуждены за ненасильственные преступления, если у них есть несовершеннолетние дети, а также тех, кто впервые получил срок, если нет потерпевших или если потерпевшие не возражают.

Путин поддержал предложение. Глава государства отметил, что необходимо подготовить и принять соответствующее решение по амнистии некоторых категорий женщин-заключённых.