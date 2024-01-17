Москва, 17 января, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Продолжается работа по интеграции Саудовской Аравии со странами БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Работа по интеграции Саудовской Аравии со странами БРИКС продолжается, это важно», — заявил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, министр торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что королевство официально ещё не стало членом БРИКС, несмотря на полученное приглашение.

Государственный телеканал королевства Al Ekhbariya 2 января известил, что Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС. В заявлении говорилось, что официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС.

Заявки на вступление в БРИКС Аргентины, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ирана были одобрены лидерами стран объединения на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года. Новое правительство Аргентины, пришедшее к власти в декабре 2023 года, отказалось от вступления в организацию.

Россия с 1 января 2024 года официально начала председательство в БРИКС. Президент Владимир Путин отметил, что в Москве рассчитывают на плодотворную работу со всеми участниками организации.