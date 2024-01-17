Москва, 17 января, 2024, 12:15 — ИА Регнум. В ходе встречи президента России Владимира Путина и главы МИД КНДР Цой Сон Хи обсуждались двусторонние отношения, ситуация на Корейском полуострове и некоторые вопросы международной повестки, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Артем Геодакян/РИА Новости Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

«Речь шла в целом о двусторонних отношениях, о ситуации на Корейском полуострове, обмен мнениями по наиболее актуальным международным делам. Но главный акцент — именно на развитии двусторонних отношений», — сказал Песков.

КНДР является важным партнёром России, и Москва рассчитывает на развитие отношений с Пхеньяном во всех областях, в том числе «чувствительных», добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января главы МИД России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи провели переговоры в Москве. Позднее их принял Владимир Путин. Министры проинформировали его о достигнутых договорённостях.

Цой Сон Хи 15 января прибыла в Москву с официальным визитом по приглашению Лаврова, который в октябре 2023 года посетил Пхеньян. Предполагалось подвести предварительные итоги работы по выполнению договоренностей, достигнутых в ходе встречи Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2023 года. Кроме того, стороны обсудили вопрос о стабилизации ситуации на Корейском полуострове.

В Москве рассчитывают, что Владимир Путин посетит КНДР с официальным визитом, сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим каналам, заявил ранее журналистам Дмитрий Песков.