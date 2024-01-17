Москва, 17 января, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22–24 января примет участие в открытых дебатах Совбеза ООН по Ближнему Востоку и в заседании по теме Украины. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила 17 января на брифинге.

AP/TASS Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Она уточнила, что Лавров намерен участвовать в ежеквартальных открытых дебатах Совбеза ООН, посвящённых ситуации на Ближнем Востоке, в том числе палестинскому вопросу. Предполагается, что темой дебатов будут пути выхода из масштабного кризиса в зоне палестино-израильского конфликта.

Лавров также планирует выступить на заседании Совбеза ООН по украинской проблематике, которое инициирует Россия. Для российской стороны это станет хорошей возможностью в очередной раз донести до мирового сообщества на высокой площадке свою позицию, пояснила дипломат.

«В том числе относительно политико-дипломатических средств урегулирования кризиса при учёте законных российских интересов в сфере безопасности», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, Захарова также прокомментировала прошедшую в швейцарском Давосе встречу, посвящённую обсуждению «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского. Она заявила, что в мире растёт понимание того, что без России нельзя добиться урегулирования конфликта на Украине, а встречи в «копенгагенском формате» бессмысленны и вредны.