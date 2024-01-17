Париж, 17 января, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Поражение Соединённых Штатов в конфликте на Украине сблизит Россию и Германию, считает французский историк Эммануэль Тодд.

Владимир Трефилов/РИА Новости

По его мнению, попытки Соединённых Штатов отдалить Германию от России — а Вашингтон «одержим этой стратегической мыслью с 2004 года» — закончатся провалом.

«Если посмотреть на карту Европы, в глаза бросаются две главные державы, и это именно Германия и Россия», — сказал он в интервью Journal du Dimanche.

Москва и Берлин, продолжил историк, больше не могут находиться в конфронтации, экономики этих двух стран предназначены друг друга взаимно дополнять, «Северные потоки» это ясно показали.

«Рано или поздно они начнут сотрудничать. Поражение США и Украины проложит дорожку к их сближению», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря 2023 года заявил, что ФРГ после отказа от российских ресурсов получает энергоносители на 30% дороже.

17 ноября того же года на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур — глава государства заявил, что Россия обогнала Германию по показателю ВВП по ППС (валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности). Он подчеркнул, что такие тенденции будут только нарастать.

Германии придётся заплатить «страшную цену» за продвижение антироссийской политики, заявлял историк Тарик Сирил Амар. Состояние немецкой экономики вызывает беспокойство, отметил он. При этом эксперт добавил, что модель управления в ФРГ столкнулась с кризисом не только в экономике, но и в политике.

Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев назвал очевидной усталость немецкого общества от украинского конфликта.