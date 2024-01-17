Вашингтон, 17 января, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Продолжая финансировать ВСУ, Соединённые Штаты уничтожат Украину. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе Tucker Carlson Uncensored.

Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Из американских налогоплательщиков, вероятно, выкачают в общей сложности полтриллиона долларов. Так что справедливо спросить: а что они получат взамен? Ну, целое поколение мёртвых украинцев. Полностью стёртую с лица земли Украину. И прежде всего Америку, ставшую гораздо слабее и беднее», — сказал Карлсон.

Он добавил, что республиканцы в США больше не хотят финансировать киевский режим, хотя раньше занимали противоположную позицию.

По его словам, теперь становится очевидным, что единственным результатом американского финансирования Киева являются бессмысленные смерти и разрушения.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена вопреки реально складывающейся ситуации отказывается верить в победу России в конфликте на Украине. Он отметил, что Украина не выиграет, сколько бы денег США в неё ни влили, однако в Вашингтоне упорно отказываются признавать этот факт.