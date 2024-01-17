Ростов-на-Дону, 17 января, 2024, 12:05 — ИА Регнум. В городе Шахты Ростовской области произошёл пожар на заводе по производству полиэфирного волокна. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Кадр из видео

Отмечается, что в 11:30 огнеборцы получили сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе «Авангард» в поселке Гидропривод в городе Шахты.

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Сведений о пострадавших не поступало. Из здания валит густой дым, а в небе над заводом заметны длинные белые следы.

Как передавало ИА Регнум, в Пензе горел склад с полиэтиленом, пожарные смогли локализовать возгорание на площади 700 кв. м. Огнём было охвачено 600 кв. м склада готовой продукции из полиэтилена. Пожар возник в одноэтажном металлическом складе, в его тушении задействовали 58 человек и восемь единиц техники.

В подмосковных Мытищах 15 января загорелся склад автозапчастей на площади 600 кв. м. К тушению пожара привлекли более 30 человек и восемь единиц техники. Пострадавших нет.