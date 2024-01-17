Москва, 17 января, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения о мерах по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных государств, говорится в сообщении на сайте Кремля. Такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

«Правительству РФ подготовить совместно с МИДом России и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, и принятия дополнительных мер по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных государств с учетом реализации Указа президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 года №872», — говорится в перечне поручений.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, глава СПЧ Валерий Фадеев.

Ранее власти Латвии выдворили из страны 82-летнего пенсионера Бориса Каткова, проживавшего в Риге. При этом мужчину депортировали, потому что признали его «угрозой национальной безопасности». Других пенсионеров могут выгнать из прибалтийской Республики из-за того, что те не сдадут экзамен по латышскому языку. Этот процесс уже запустили. Кроме того, отдельные такие случаи были и в предыдущие годы.

Владимир Путин пообещал проработать меры по репатриации россиян из недружественных стран на родину 4 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Также Владимир Путин поручил правительству России продумать меры поддержки вдов военнослужащих СВО, в том числе женщин, которые не были с ними в официальном браке.