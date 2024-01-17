Киев, 17 января, 2024, 11:43 — ИА Регнум. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует 17 января из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, тревога была объявлена в Киеве в 11:28 мск, после распространилась на остальные регионы страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание «Страна. ua» сообщило, что на Украине в ночь с 16 на 17 января звуки взрывов были слышны в Днепропетровской области.

Кроме того, на Украине вечером 16 января взрывы прогремели в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Утром 13 января на всей Украине объявили воздушную тревогу. В 06:00 сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, через минуту — в Одесской и Николаевской областях, а с 07:21 мск по 07:34 мск — во всех остальных регионах.

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что армия России ночью нанесла удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по производящим снаряды и беспилотники объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Военный уточнил, что Вооружённые силы России достигли цели удара, поразив все назначенные объекты.