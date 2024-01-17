Москва, 17 января, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что ведётся интенсивная работа по созданию «фона недоверия» к выборам в России.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Мы знаем, сейчас такой период, когда все наши, давайте откровенно скажу, враги, те, кто настроен на то, чтобы снести выборы, как они сейчас интенсивно работают, сколько наёмников Госдепа и прочих организаций, которые назначили нас врагом и практически воюют против нас на всех фронтах, включая информационный, включая наёмников за денежки, сейчас создают Telegram-каналы, разного рода боты, которые распространяют заведомо ложную информацию или вводят наших избирателей в заблуждение, создавая широкий негативный фон, фон недоверия к выборам в России», — заявила Памфилова на заседании ЦИК, добавив, что «мы как можем противодействуем и будем противодействовать» данному процессу.

Как передавало ИА Регнум, страны Запада наращивают число участников попыток дискредитации выборов президента России, говорится в сообщении комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

Отмечается, что для попыток вмешательства западные страны целенаправленно используют иноагентов, подконтрольные СМИ и НКО. Особенную активность, уточняют сенаторы, проявляет «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), спонсируемый правительством США.

В ноябре 2023 года на международной научной конференции «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы» в МГУ Памфилова заявила, что работа по дискредитации выборов президента РФ в 2024 году уже ведётся.

Памфилова также заявила об отсутствии аналогов открытой и прозрачной избирательной системы России.

Предстоящие выборы президента России, согласно действующему избирательному законодательству РФ, должны пройти 17 марта 2024 года.