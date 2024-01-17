Москва, 17 января, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Правительству России поручено продумать меры поддержки для вдов участников СВО, в том числе для женщин, не состоявших с ними в браке. Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Алексей Коновалов/ТАСС

До 1 июля 2024 года, говорится в поручении, правительство должно представить предложения мерах поддержки для жён тех, кто погиб или умер при выполнении задач специальной военной операции. В том числе поддержку должны получить женщины, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей.

«При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — указано в тексте.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Новость дополняется