Смоленск, 17 января, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Управление ФСБ России по Смоленской области возбудило уголовное дело на 32-летнего жителя Смоленска за оправдание терроризма. Мужчина поддерживал атаки ВСУ беспилотниками на регион, сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«УФСБ России по Смоленской области задокументирована противоправная деятельность 32-летнего смолянина, оправдывавшего методы ведения боевых действий украинских военных, атаковавших регион беспилотными летательными аппаратами, несмотря на угрозу мирному населению», — говорится в сообщении.

Также мужчина публиковал в своем личном блоге посты и фото, побуждающие к осуществлению терактов, распространял фейки о военных преступлениях, которые якобы совершали российские бойцы в зоне спецоперации, добавили в пресс-службе.

По материалам регионального УФСБ Следственное управление СК РФ по Смоленской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Максимальный срок лишения свободы по этой статье — семь лет.

Как сообщало ИА Регнум, в Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая вступила в террористическую организацию Украины, запрещённую в РФ. В региональном УФСБ классифицировали это преступление, как госизмену. Дело открыли по соответствующей статье 275 УК РФ.