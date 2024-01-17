Белгород, 17 января, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Пятеро из шести молодых людей, нападавших на прохожих в Белгороде, задержаны. Поиски шестого продолжаются, сообщили 17 января журналистам в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

СК РФ

Задержанным от 17 до 19 лет, шестой фигурант 2005 года рождения, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Задержанные — жители Белгорода, сёл Покрово-Михайловка и Стрелецкое. Один из подростков приехал в Белгород из Харькова.

«Во время нападений один из преступников выкрикивал фразу, направленную на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности», — уточнил собеседник.

Подростки нападали на прохожих, угрожали им и избивали. Свои действия они снимали на камеру, а затем выкладывали записи в открытый Telegram-канал.

Уголовное дело

О розыске нападающих на белгородцев подростков стало известно 16 января. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что личности подозреваемых были установлены менее чем за сутки. Трое участников группировки ранее были судимы.

Устанавливаются все соучастники, выясняются детали преступлений, добавила Волк и обратилась к потерпевшим и свидетелям с призывом как можно скорее обратиться в полицию.

В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям о возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности и покушении на убийство группой лиц по мотивам национальной ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282, ч.3 ст. 30, пп. «ж», «л» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Один из задержанных, уточнили в ведомстве, 17-летний выходец из Азербайджана. О ходе расследования белгородского уголовного дела будет доложено председателю СКР Александру Бастрыкину.

Реакция губернатора

Резонансная ситуация с группой агрессивных подростков, нападавших на прохожих в Белгороде, требует быстрой и жёсткой реакции, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жёстко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в который мы сейчас живём», — прокомментировал произошедшее Гладков в Telegram-канале.

Он сообщил, что обсудил ситуацию с руководителями областных правоохранительных органов. Управление ФСБ по региону занимается оперативным сопровождением уголовных дел, добавил губернатор.