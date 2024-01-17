Москва, 17 января, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету принять меры, чтобы эффективно расследовать преступления с пытками в колониях. Об этом 17 января сообщается на сайте Кремля.

Илья Питалев/РИА Новости

«Следственному комитету Российской Федерации принять меры по повышению эффективности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с пытками и истязаниями лиц, находящихся в местах лишения свободы», — говорится в поручении.

Глава государства отметил, что повысить эффективность можно в том числе путём передачи дел о таких преступлениях для осуществления предварительного следствия в главные следственные управления и следственные управления по субъектам РФ или центральный аппарат.

Доклад должен быть представлен до 1 июля 2024 года, ответственный — председатель СКР Александр Бастрыкин.