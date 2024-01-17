Пхукет, Таиланд, 17 января, 2024, 11:13 — ИА Регнум. В Таиланде 24-летнему россиянину, который проник в здание администрации Пхукета и разбил топором стеклянную дверь в офис главы региона, намерены предъявить обвинения. Об этом 17 января сообщает портал KhaoSod.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Безрассудное хулиганство российского туриста в здании администрации Пхукета, приведшее к значительному повреждению офиса губернатора, закончилось арестом и последующей госпитализацией», — пишет портал.

По данным издания, после этого россиянин украл мотоцикл и скрылся с места происшествия, позже его задержала полиция.

Отмечается, что мужчина разбил топором стеклянную дверь в кабинет губернатора. В ходе расследования у россиянина на ногах были обнаружены многочисленные порезы от стекла, его госпитализировали. Ожидается, что после того, как он пройдёт лечение, ему будут предъявлены обвинения.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября 2023 года шестеро иностранных граждан, в том числе один россиянин и два индийца, были задержаны после многочасовой полицейской осады виллы на таиландском острове Пхукет.

7 июня 2023 года сообщалось о гибели россиянина на Пхукете. После нападения на улице его с огнестрельными ранениями госпитализировали в ближайшую больницу. Пострадавшим оказался местный владелец кафе, а подозреваемым — гражданин Казахстана, которого задержали при попытке улететь в Москву.