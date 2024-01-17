Киев, 17 января, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Грузоперевозчики в Польше сняли блокаду на всех основных контрольно-пропускных пунктах, граничащих с Украиной. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

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«Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме», — сообщило ведомство в Тelegram-канале.

Разблокированы три основных КПП: Ягодин — Дорогуск, Краковец — Корчевая и Рава-Русская — Гребенное, пояснила Госпогранслужба.

Как передавало ИА Регнум 16 января, правительство Польши подписало соглашение с грузоперевозчиками, которое состоит из семи пунктов. Власти убедили перевозчиков снять блокаду на трёх КПП с Украиной до 1 марта этого года.

Польские перевозчики начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной с ноября прошлого года. Они требовали восстановить отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. При этом исключение можно сделать только для гуманитарной помощи и поставок военной техники и припасов для ВСУ. Похожие акции были также на границах Украины с Венгрией и Словакией.