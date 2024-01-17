Москва, 17 января, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Существование Украины в любом виде смертельно опасно для населения этой страны, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 января в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, кто бы ни стоял у власти «ракового новообразования под именем Украина», ему не сделать своё правление легитимным и не обеспечить правовую состоятельность для страны, которая занимает исторические российские территории. А это означает, что всегда будет сохраняться вероятность нового военного конфликта.

«Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине», — подчеркнул Медведев.

Новый конфликт, добавил он, не предотвратят никакие «бумажки о безопасности», подписанные Киевом и Западом. Поэтому украинцам придётся выбирать между вечным конфликтом с неизбежной гибелью и жизнью.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев назвал нынешнее руководство Украины «банальными и бескомпромиссными ворюгами», которые расхищают выделенные им Западом на оружие деньги. Он отметил, что минобороны США не следило за военными поставками Киеву, в результате чего неизвестна судьба почти 40 тыс. единиц оружия на сумму $1 млрд.