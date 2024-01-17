Москва, 17 января, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Победа России не зависит от «позволения» президента Франции Эммануэля Макрона или кого-то ещё. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв французского лидера не дать России одержать победу в конфликте на Украине.

Софья Сандурская/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Дипломат прокомментировала слова Макрона, который заявил, что позволить России победить — это значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться.

«Если Макрон располагает копией упомянутых «правил», просьба поделиться. Что касается победы, то она от «позволения» Макрона или кого-либо ещё не зависит — Россия сделает то, о чём заявила», — сообщила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявил, что нельзя дать победить России в конфликте на Украине.

Ранее Макрон сообщил журналистам, что собирается отправиться в Киев, где намерен согласовать новые поставки вооружений ВСУ. По словам французского лидера, он обсудит с киевскими властями «поставки 40 ракет SCALP и сотни бомб». Также Макрон заверил, что Франция продолжит оказывать военную помощь украинской армии, включая и обучение военных ВСУ.

Президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года отметил, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.

Ранее российский лидер заявил, что новые поставки вооружений Украине с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.