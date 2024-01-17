Геническ, Херсонская область, 17 января, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Киевские власти снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому во временно подконтрольном им городе Херсоне, чтобы отыграться за неудачи ВСУ. Об этом заявил 17 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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Он подтвердил, что сообщения о демонтаже памятника, появившиеся в Сети, соответствуют действительности. По словам губернатора, киевский режим близок к краху на фронте, в политике и в экономике, поэтому отыгрывается на истории и культуре — на том, что может испортить.

«Это у него получается лучше всего», — подчеркнул Сальдо в разговоре с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в январе на станции метро «Пушкинская» в Харькове демонтировали барельеф с изображением поэта Александра Пушкина. Отмечалось, что это было последнее изображение Пушкина в городе.

Украинские власти демонтируют памятники, связанные с советской историей, с 2015 года в рамках «декоммунизации». В последнее время они стали уничтожать и всё то, что связано с Россией. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что многочисленные инициативы Запада по Украине обходят молчанием тему поражения русскоязычных людей в правах.