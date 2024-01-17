Москва, 17 января, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Решение российских фехтовальщиков Сергея Биды и Константина Лоханова сбежать в США позорно, предателей нигде не любят, заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Я вообще не люблю предателей. Они нигде не нужны, и их никто не любит. Это всё не надолго», — цитирует её «РИА Новости».

По её словам, даже если что-то для таких спортсменов сделают, «это не будет значить, что они станут американцами», поскольку главный спонсор для любого спортсмена — это государство.

«Позорно бежать, просто дураки», — заключила Вяльбе.

Как передавало ИА Регнум, 10 января издание USA Today написало, что Бида намерен получить гражданство США и выступать за американскую сборную на летней Олимпиаде в Париже. Отмечалось, что шпажиста и его супругу, а также российского саблиста Константина Лоханова поддержали Олимпийский и Паралимпийский комитеты США и Федерации фехтования страны.

МВД России 27 декабря 2023 года объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, перебравшихся в США летом 2023 года. Информированный источник позднее рассказал, что уехавшим супругам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы за самовольное оставление части или места службы, так как Сергей является действующим офицером Росгвардии, а Виолетта — действующей военнослужащей.

Мать фехтовальщика Елена Гришина 12 января сообщила, что Биду и его супругу Виолетту в конце 2023 года уволили из Росгвардии.