Бишкек, 17 января, 2024, 09:45 — ИА Регнум. В Киргизии в результате крушения военного вертолёта Ми-8 погиб один человек, семеро пострадали, сообщает 17 января издание vesti. kg.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«В результате крушения военного вертолёта Ми-8 в Бишкеке, по предварительной информации, погиб один человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё около семи человек, которые находились на борту, пострадали.

Военный вертолёт разбился 17 января в 10:55 по местному времени (07:55 мск) на окраине Бишкека.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября 2023 года вертолёт Ми-8 Военно-воздушных сил и сил противовоздушной обороны Узбекистана разбился во время тренировочного полета в Самаркандской области республики. В результате происшествия погиб весь экипаж.