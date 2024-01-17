Белгород, 17 января, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Пятерых участников группы, нападавшей на прохожих на улицах Белгорода, задержали правоохранители. Шестой остаётся в розыске, сообщили 16 января журналистам в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Банда нападала на прохожих, её участники угрожали людям, применяли силу, избивали их. Свои действия нападавшие снимали на камеру и публиковали записи в интернете.

В группе шесть человек, четверо из них несовершеннолетние. Пятеро задержаны, одного взрослого продолжают искать, уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, по факту нападений на белгородцев возбуждены уголовные дела по статьям о возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности, покушении на убийство, хулиганстве.

Резонансная ситуация с нападением на прохожих требует быстрой и жёсткой реакции, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Регион находится в непростых условиях и подобные противоправные действия недопустимы, подчеркнул он.