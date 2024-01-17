Владивосток, 17 января, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Крупная девочка весом около 6 кг появилась на свет во Владивостоке. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале городского роддома №3.

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«Малышка-крепышка стала третьим ребёнком в семье, её вес достиг 5760 граммов, а рост 53 см», — отмечено в сообщении.

В роддоме добавили, что брат и сестра девочки тоже родились крепышами весом 4 кг и 5,6 кг соответственно. Мать и младенец чувствуют себя хорошо, за ними наблюдают врачи.

По словам заведующей акушерским обсервационным отделением роддома Натальи Король, медики готовились к появлению на свет крупного ребёнка, но никто не ожидал, что девочка будет такой крупной. Роды прошли путём кесарева сечения, без осложнений, отметила она.

В ноябре 2023 года в этом же роддоме появился на свет мальчик ростом 60 см и весом более 5 кг.

Как сообщало ИА Регнум, в 2016 году в Индонезии появился на свет мальчик весом 8,7 кг — самый крупный младенец в мире. Для 41-летней матери он стал третьим ребёнком, мальчика назвали Акбар.