Белгород, 17 января, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Резонансная ситуация с группой агрессивных подростков, нападавших на прохожих в Белгороде, требует быстрой и жёсткой реакции. Об этом заявил 16 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

Ранее в Сети появились видеозаписи с нападением банды молодых людей на белгородцев. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганских действиях.

«Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жёстко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в который мы сейчас живём», — прокомментировал произошедшее Гладков в Telegram-канале.

Он сообщил, что обсудил ситуацию с руководителями областных правоохранительных органов. Управление ФСБ по региону занимается оперативным сопровождением уголовных дел. Личности нападавших уже установлены, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, подростки, нападавшие на белгородцев, снимали свои действия на видео и размещали в интернете. Уже установлено, что трое их них были судимы.