Париж, 17 января, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Париж и Киев в ближайшие недели подпишут соглашение о гарантиях безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, которая транслировалась в аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.

EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон

По его словам, в ближайшие недели будет готово двустороннее соглашение между Францией и Украиной, содержащее элементы гарантий безопасности.

Также он заявил, что во время его визита в Киев в феврале 2024 года будут согласованы новые поставки французского оружия украинской стороне.

Так, добавил французский лидер, Париж готов передать ВСУ авиационные крылатые ракеты большой дальности SCALP и сотни авиабомб. Кроме того, на Украину могут быть поставлены самоходные артиллерийские установки CAESAR.

Как передавало ИА Регнум, новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в ходе первого рабочего визита на Украину пообещал Киеву долгосрочную поддержку от Парижа.

Глава ДНР Денис Пушилин 9 января призывал не питать иллюзии о том, что Запад откажется помогать Украине. По его оценке, Запад будет стараться как можно дольше затягивать конфликт, «дожимать» ситуацию до конца. При этом западным политикам глубоко безразлична судьба жителей Украины.

Президент России Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции находится на стороне Вооружённых сил РФ, а противник «сдувается». Также глава государства отметил, что по уровню боеспособности ВС РФ не имеют себе равных в мире.